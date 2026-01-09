La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Leche para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración con el fin de fortalecer la promoción, difusión y capacitación en materia de derechos humanos, de forma específica en lo alusivo a la alimentación, en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, señaló que dicho derecho es fundamental, indispensable para el desarrollo integral de las personas y para la construcción de condiciones de bienestar, especialmente para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, el titular de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, destacó que mediante el eventual convenio, esta institución busca reforzar su compromiso de garantizar el acceso a alimentos de calidad, con pleno respeto yfomento de los derechos humanos.

Durante la reunión se definieron las líneas generales para la elaboración del convenio, así como posibles acciones de capacitación del personal de Leche para el Bienestar a nivel nacional y de difusión de la importancia de los derechos humanos entre sus más de 7 millones de derechohabientes.

Leche para el Bienestar opera el Programa de Abasto Social de Leche, mediante el cual se distribuye leche líquida y en polvo fortificada con hierro, zinc y ácido fólico, además de estar enriquecida con vitaminas A, C, D, B2 y B12, con lo que dicha institución contribuye al ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación y al fortalecimiento de la salud de la población beneficiaria.

