Ministros declaran bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Trump responde a Sheinbaum; descarta crisis humana por embargo a Cuba y espera llegar a un trato para que la isla sea libre

Allan Saint-Maximin se marcha de México tras ataque racista contra sus hijos

Muere Gerardo Taracena, aclamado actor y bailarín mexicano; es conocido por "Apocalypto" y "Man on fire"

Presuntos huachicoleros asesinan a elemento de la Guardia Nacional al intentar detener tráiler en Hidalgo; otro fue privado de la libertad

Atacan a balazos al alcalde de Temoac, Morelos; lo reportan fuera de peligro

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, se encuentra estable, dice gobernador; "evoluciona de forma favorable", afirma

Embajada de Israel condena venta de mercancía con simbología nazi en concierto de Kanye West en México; "mensajes provocan daño real"

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

Asesinan a madre e hija en Colima; tres presuntos involucrados fueron abatidos: SSP estatal

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

El republicano subrayó que Cuba está en "una situación muy mala" porque "vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando"residente de Estados Unidos, , consideró este sábado que la isla buscará un "trato" con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que "volverá a ser libre".

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato", aseguró el mandatario.

El republicano subrayó que Cuba está en "una situación muy mala" porque "vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando" desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de "fascista" la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano.

