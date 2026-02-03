Más Información

Austin, 3 feb.- El magnate atacó este martes en redes sociales al presidente de España, Pedro Sánchez, al calificarlo de "tirano" en respuesta a las medidas del mandatario para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e imponer mayores restricciones a las plataformas digitales.

"Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español", escribió en una publicación en X, citando un video en donde el mandatario anuncia las nuevas medidas y criticó explícitamente al proyecto de inteligencia artificial de Musk, Grok, por crear contenido "sexual ilegal".

España prohíbe redes sociales a menores de edad

Los insultos de Musk, que echan mano de un apodo despectivo que puede interpretarse como una referencia escatológica, llegan el mismo día en que Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Musk utilizó un vídeo de la intervención del mandatario en esta cumbre para lanzar sus críticas.

Entre las medidas anuncias, Sánchez señaló que los directivos de las tecnológicas serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

El presidente Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

Elon Musk bajo presión de países en Europa

Los comentarios de Musk de hoy son el último ejemplo de las crecientes tensiones entre el multimillonario y los países de la Unión Europea, que han estado investigando y penalizando prácticas irregulares por parte de las empresas de Musk.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que investigará la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de Grok y examinará si la compañía cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

Bruselas ya había multado a X en diciembre con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a esta ley por el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

