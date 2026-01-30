Elon Musk, multimillonario fundador de Tesla, se comunicó con el pederasta Jeffrey Epstein en al menos dos ocasiones distintas para planificar visitas a la isla caribeña donde supuestamente ocurrieron muchas de las acusaciones de abuso sexual, según cadenas de correo electrónico incluidas en la publicación de documentos del viernes.

En un intercambio a finales de noviembre de 2012, Epstein preguntó cuántas personas le gustaría a Musk que fueran trasladadas en helicóptero a la isla de su propiedad: Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

"Probablemente solo Talulah y yo", respondió Musk, refiriéndose a su entonces pareja, la actriz Talulah Riley. "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje de nuestra isla?"

Musk volvió a enviarle un mensaje a Epstein antes de un viaje planeado al Caribe a finales de diciembre de 2013. "Estaré en la zona de las Islas Vírgenes Británicas/San Bartolomé durante las vacaciones", escribió. "¿Hay algún buen momento para visitarlo?".

Epstein respondió extendiendo una invitación para algún momento después de las vacaciones de Año Nuevo.

“Si quieres, puedes improvisar”, escribió. “Siempre hay espacio para ti”.

"Iré a buscarte", escribió Epstein en un correo electrónico de seguimiento.

No está claro de inmediato si las visitas a la isla tuvieron lugar.

Portavoces de las empresas de Musk, Tesla y X, no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes en busca de comentarios. Musk ha mantenido que rechazó repetidamente las propuestas del financiero.

“Epstein intentó que fuera a su isla y me negué”, publicó en X en 2025 cuando los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un calendario de Epstein con una entrada que mencionaba una posible visita de Musk a la isla.

