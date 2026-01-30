Más Información
Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos
Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa
"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU
Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil
Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"
Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo
Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch
MC alista reforma a la FGR para "mejorar acceso a la justicia"; busca impulsar reducción de jornada laboral a 40 horas
Elon Musk, multimillonario fundador de Tesla, se comunicó con el pederasta Jeffrey Epstein en al menos dos ocasiones distintas para planificar visitas a la isla caribeña donde supuestamente ocurrieron muchas de las acusaciones de abuso sexual, según cadenas de correo electrónico incluidas en la publicación de documentos del viernes.
En un intercambio a finales de noviembre de 2012, Epstein preguntó cuántas personas le gustaría a Musk que fueran trasladadas en helicóptero a la isla de su propiedad: Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Lee también Suben a 46 los muertos por accidente de tren en Adamuz, España; fallece la primera persona que fue hospitalizada tras el siniestro
"Probablemente solo Talulah y yo", respondió Musk, refiriéndose a su entonces pareja, la actriz Talulah Riley. "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje de nuestra isla?"
Musk volvió a enviarle un mensaje a Epstein antes de un viaje planeado al Caribe a finales de diciembre de 2013. "Estaré en la zona de las Islas Vírgenes Británicas/San Bartolomé durante las vacaciones", escribió. "¿Hay algún buen momento para visitarlo?".
Epstein respondió extendiendo una invitación para algún momento después de las vacaciones de Año Nuevo.
“Si quieres, puedes improvisar”, escribió. “Siempre hay espacio para ti”.
"Iré a buscarte", escribió Epstein en un correo electrónico de seguimiento.
Lee también ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
No está claro de inmediato si las visitas a la isla tuvieron lugar.
Portavoces de las empresas de Musk, Tesla y X, no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes en busca de comentarios. Musk ha mantenido que rechazó repetidamente las propuestas del financiero.
“Epstein intentó que fuera a su isla y me negué”, publicó en X en 2025 cuando los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un calendario de Epstein con una entrada que mencionaba una posible visita de Musk a la isla.
Caso Jeffrey Epstein: EU publica 3 millones de páginas de archivos; no protegimos a Trump, dice subsecretario de Justicia
cc/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]