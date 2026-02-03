Más Información

Washington, 3 feb.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra artistas como el puertorriqueño Bad Bunny por sus críticas contra el (ICE) durante la gala de los premios Grammy, y calificó como "irónico" el intento de "demonizar" a los agentes federales.

"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación", declaró Leavitt al ser preguntada por la prensa acerca de las declaraciones de .

Durante su discurso en la ceremonia de los Grammy del pasado domingo, cuando ganó el premio a mejor álbum de música urbana, Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, condenó las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", aseguró provocando la ovación de los asistentes.

Por su parte, Leavitt criticó que famosos de Hollywood guardaran silencio y no criticaran en su momento las medidas migratorias que llevó a cabo el expresidente Joe Biden (2021-2025), que a su juicio permitieron una 'invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.

"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite", dijo la portavoz, "pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo".

Las palabras de Bad Bunny y de otros artistas como la cantante Billie Eilish, quien también cargó contra las políticas migratorias del Gobierno de Trump, llegaron en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de las redadas masivas implementadas por la Administración y tras la muerte de dos personas en Minneapolis por disparos de agentes federales.

Varios asistentes a los premios posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba 'ICE Out' ('Fuera ICE').

