Más Información

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Teatros del IMSS; sin programación regular

Teatros del IMSS; sin programación regular

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Madrid, 3 feb (EFE).- El ha felicitado en la red X a por su premio a álbum del año en los , un hecho que calificó como "histórico" y también ha aplaudido su discurso con el que se pronunció públicamente "contra la violencia y los abusos de ICE".

El mítico músico panameño califica la actividad de ICE como una "cruzada contra las personas migrantes, latinos, no latinos y contra los propios ciudadanos estadounidenses, entre ellos las víctimas fatales Renee Good y Alex Pretti".

El músico, que atesora más de una decena de premios Grammy, asegura en su publicación: "Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny".

Lee también:

"Algunos creen que criticar las cagadas de un gobierno o de un presidente convierte a la persona que opina en un subversivo, comunista o en enemigo de Estados Unidos. Por el contrario -añade-, denunciar lo que está mal y oponerlo es ubicarse del lado del bien, en defensa de los mejores aspectos del espíritu humano".

Es la primera vez que el Grammy a álbum del año recae en un disco grabado íntegramente en español: "Esto hace que el momento resulte inédito y por ende, histórico, aunque para algunos el hecho los deje 'histéricos'", dice Blades.

"" se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse como Mejor álbum del año en los Grammy, y desbancó a algunos de los favoritos de la noche como 'Mayhem', de Lady Gaga, o 'Swag' de Justin Bieber.

Lee también:

El puertorriqueño sumó otro tres gramófonos a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con 'EoO'.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Impactantes imágenes! Julián Figueroa denuncia que Imelda Tuñón lo mordió y le lanzó acetona. Foto: Maribel Guardia IG /Imelda Tuñon IG

¡Impactantes imágenes! Julián Figueroa denuncia que Imelda Tuñón se autolesiona; "me mordió y lanzó acetona", dice hijo de Maribel Guardia

Paris Jackson. Foto: AP

Paris Jackson se luce con espectacular vestido rojo tras viralizarse por escuchar música de Christian Nodal

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou deslumbra con vestido negro cut out en Instagram

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

[Publicidad]