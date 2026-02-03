Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, se pondrá el uniforme de tackle y entrará directamente a la casa de Donald Trump para dar la patada por todos los latinos que han enfrentado en Estados Unidos las políticas migratorias del presidente y la violencia ejercida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Luego de romperla en la entrega de los Grammy este domingo, al llevarse el premio a Álbum del año, Bad Bunny vuelve al show que ya ocupó en 2020 junto a Shakira y JLo, aunque ahora como el estelar del medio tiempo del Super Bowl.

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convertirá en el escenario en el que el puertorriqueño levante la voz por toda la comunidad latina, como ya dejó ver en su video promocional del concierto que dará en el partido que enfrenta a los Halcones Marinos de Seattle vs. los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Aquí, el intérprete de “Me porto bonito” y “I like it” no llegaría solo. Se especula que podría incluir a estrellas como Rosalia, J Balvin, Residente e incluso Cardi B, quien hace poco también habló en contra de Trump.

“Donald Trump nunca estuvo a favor de los pobres. A favor de los blancos pobres, de los negros pobres, de los españoles pobres, de los asiáticos, de los indios, no le importa nada de ustedes, cabrones", dijo en un live de su cuenta de Instagram.

El impacto que ha tenido el anuncio de que tanto la NFL como Roc Nation, la empresa de entretenimiento de Jay-Z eligieron al que se ha convertido en el rostro de la lucha latina para ser el centro de atención mundial durante el Super Bowl XL, es aplaudido por figuras como el músico mexicano Meme del Real, integrante del grupo Café Tacvba.

“Nada mejor que aceptar ese reto, porque podía haber dicho: ‘no, yo no tengo nada que ver ni con el futbol americano, ni con los gringos, ni con esa cultura ni nada’, sino como decir: ‘sí, me voy a meter ahí y desde ahí voy a compartir’, pues en principio lo que hago, el arte, la creación, la música, el ritmo, pero también más allá de decirlo textualmente en algún discurso, el hecho de estar ahí me parece potentísimo”, explica Meme a EL UNIVERSAL.

Las reacciones a favor y en contra de la participación del Conejo Malo en el medio tiempo del Super Bowl, no se han hecho esperar.

Por un lado, Donald Trump confirmó que no asistirá al espectáculo deportivo, luego del anuncio de Green Day y Bad Bunny como los dos artistas encargados del show; por el otro, el mundo está pendiente de lo que sucederá en el cancha con el Conejo Malo.