Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

La edición 68 del estuvo marcada por un mensaje político que llegó desde la hasta el escenario: el uso del pin con la leyenda “ICE OUT”, una consigna dirigida contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Artistas como Billie Eilish, Justin Bieber y Kehlani portaron el distintivo, que enmarcó el tono de la ceremonia realizada en Los Ángeles.

El mensaje tomó mayor fuerza durante la transmisión con el discurso de Bad Bunny, quien se convirtió en la voz más fuerte de esa postura durante la gala.

Lady Gaga actuó y ganó como Álbum pop vocal por Mayhem. Fotos: AFP y AP
Kendrick Lamar logró cinco galardones: es el rapero más premiado del Grammy con 26. Fotos: AFP y AP
El Conejo Malo ganó su quinto Grammy, llevándose el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos. Horas antes había obtenido el galardón a Interpretación Musical Global por la canción “EoO”.

“Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos estadounidenses también... Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando que a veces nos contaminamos.

“El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia. Y esa es la manera de hacerlo: con amor”.

Billie Eilish, triunfó en Canción del año por “Wildflower”. Fotos: AFP y AP
J Balvin optó por la elegancia del del esmoquin clásico. Fotos: AFP, AP y EFE
Audrey Nuna, EJAE (centro) y Rei Ami, integrantes de HUNTR/X, con tres estilos y propuestas de diseño vanguardistas. Fotos: AFP, AP y EFE
Para cerrar la noche logró Álbum del año (DTMF), convirtiéndose en el segundo latino en ganar esta, la máxima categoría, y lo refrendó con un agradecimiento en español.

La postura no fue aislada. Durante la ceremonia, otros artistas hicieron declaraciones en la misma línea. Al ganar Canción del Año por “Wildflower”, Billie Eilish afirmó contundente: “Nadie es ilegal en tierras robadas”.

Olivia Dean, al recibir el Grammy a Artista Nuevo, recordó su origen familiar: “Soy nieta de un inmigrante… no somos nada los unos sin los otros”, expresó.

El presentador Trevor Noah incluyó referencias a la situación política de EU. Destacó su comentario en torno a Bad Bunny y su residencia artística en Puerto Rico:

“Si las cosas siguen empeorando aquí en EU, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?”

Sabrina Carpenter, en Valentino blanco completamente bordado. Fotos: AFP, AP y EFE
Chappell Roan lució un arriesgado modelo de torso descubierto, confeccionado en gasa tono granate. Fotos: AFP, AP y EFE
