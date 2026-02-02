La edición 68 del Grammy estuvo marcada por un mensaje político que llegó desde la alfombra roja hasta el escenario: el uso del pin con la leyenda “ICE OUT”, una consigna dirigida contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Artistas como Billie Eilish, Justin Bieber y Kehlani portaron el distintivo, que enmarcó el tono de la ceremonia realizada en Los Ángeles.

El mensaje tomó mayor fuerza durante la transmisión con el discurso de Bad Bunny, quien se convirtió en la voz más fuerte de esa postura durante la gala.

El Conejo Malo ganó su quinto Grammy, llevándose el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos. Horas antes había obtenido el galardón a Interpretación Musical Global por la canción “EoO”.

“Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos estadounidenses también... Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando que a veces nos contaminamos.

“El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia. Y esa es la manera de hacerlo: con amor”.

Para cerrar la noche logró Álbum del año (DTMF), convirtiéndose en el segundo latino en ganar esta, la máxima categoría, y lo refrendó con un agradecimiento en español.

La postura no fue aislada. Durante la ceremonia, otros artistas hicieron declaraciones en la misma línea. Al ganar Canción del Año por “Wildflower”, Billie Eilish afirmó contundente: “Nadie es ilegal en tierras robadas”.

Olivia Dean, al recibir el Grammy a Artista Nuevo, recordó su origen familiar: “Soy nieta de un inmigrante… no somos nada los unos sin los otros”, expresó.

El presentador Trevor Noah incluyó referencias a la situación política de EU. Destacó su comentario en torno a Bad Bunny y su residencia artística en Puerto Rico:

“Si las cosas siguen empeorando aquí en EU, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?”

