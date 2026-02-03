Más Información

Cuba registró en la madrugada de este martes 0 grados Celsius (°C) en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, la temperatura más baja de la historia de la isla, informó su Instituto de Meteorología.

La estación meteorológica de Indio Hatuey, en Matanzas, "registró un valor de 0 grados Celsius, llegando por primera vez al punto de congelación en el territorio cubano y representando un nuevo récord nacional" de temperatura mínima, señaló el Instituto (Insmet) en su página de Facebook.

Destacó que el récord anterior, que databa de 1996, era de 0,6 ºC y se reportó en la estación de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, vecina de Matanzas, que está ubicada 100 km al este de La Habana y alberga a Varadero, el principal balneario del país.

La estación meteorológica de Indio Hatuey, en Matanzas, "registró un valor de 0 grados Celsius, llegando por primera vez al punto de congelación en el territorio cubano y representando un nuevo récord nacional" de temperatura mínima, señaló el Instituto (Insmet) en su página de Facebook. Foto: AFP
La estación meteorológica de Indio Hatuey, en Matanzas, "registró un valor de 0 grados Celsius, llegando por primera vez al punto de congelación en el territorio cubano y representando un nuevo récord nacional" de temperatura mínima, señaló el Instituto (Insmet) en su página de Facebook. Foto: AFP

El Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmó la presencia de escarcha en cultivos de la zona de Indio Hatuey, un fenómeno poco habitual en el clima tropical de la isla.

Según el Insmet, el inusual descenso de las temperaturas en Cuba se debe a la llegada de un frente frío muy intenso procedente de Norteamérica, que arrastró una masa de aire polar hacia el Caribe.

La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles durante la madrugada favoreció un enfriamiento acelerado, que llevó las temperaturas a niveles poco habituales en una isla acostumbrada al calor tropical casi todo el año.

Cuba tiene registros meteorológicos desde mediados del siglo XIX, aunque los más confiables provienen de la segunda mitad del siglo XX.

