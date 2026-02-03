Más Información

EU agradece esfuerzos de Sheinbaum por el Tratado de Aguas; Rubio ve "victoria para agricultores y ganaderos estadounidenses"

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

TikTok se afianza en México como canal de negocios; amplía estrategia para Pymes

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Disparan contra vivienda de alcalde panista de Banderilla, Veracruz; PAN condena ataque armado

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, , entró “con muy buena disposición” a la reunión con su homólogo colombiano, , la cual ha durado alrededor de dos horas.

Leavitt habló en una con la cadena Fox sobre el encuentro, aunque no pudo aportar muchos datos porque la reunión aún estaba teniendo lugar en ese momento.

La portavoz destacó sobre el encuentro con Petro que “el presidente Trump prefiere la diplomacia, y eso es lo que estamos viendo hoy aquí en la ”.

La reunión, que se desarrolla a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, , y el argentino, .

En el centro de la reunión está el asunto del , ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos Gobiernos.

