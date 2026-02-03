Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

Usuarios prueban el Tren Interurbano El Insurgente; destacan ahorro de tiempo y costo

Washington. El Comando Central de informó que un avión de la Marina derribó un que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo.

En un comunicado enviado por , el comando manifestó que el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”.

El ejército de señaló que el derribo ocurrió horas después de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El dron Shahed-139 fue derribado por un avión de combate F-35C del Lincoln, que, según el Comando Central de Estados Unidos, navegaba a unos 800 kilómetros (unas 500 millas) de la costa sur de. El comunicado militar señaló que ningún soldado estadounidense resultó herido y que no se dañó ningún equipo.

Luego, horas después, fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, informó el ejército estadounidense.

De acuerdo con el comunicado militar, dos barcos y un dron iraní Mohajer se acercaron al barco “a y amenazaron con abordar y apoderarse del ”.

