Más Información

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum: carta a Presidente de Corea del Sur ya fue contestada; su homólogo está en contacto con empresa promotora de BTS

Sheinbaum: carta a Presidente de Corea del Sur ya fue contestada; su homólogo está en contacto con empresa promotora de BTS

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

En su red, Truth Social, Trump dijo que Modi “acordó dejar de comprar y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela”.

Eso, aseguró, “ayudará a PONER FIN A LA GUERRA en ”.

Lee también

En consecuencia, y a petición de Modi, “acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la , con efecto inmediato, por el que Estados Unidos aplicará un recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%”.

A su vez, India avanzará “para reducir a CERO sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos. El primer ministro también se ha comprometido a ‘COMPRAR AMERICANO’ a un nivel mucho más alto, además de más de 500 mil millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos estadounidenses”. Trump afirmó que “nuestra increíble relación con India será aún más fuerte en el futuro. El primer ministro Modi y yo somos dos personas que HACEMOS LAS COSAS, algo que no se puede decir de la mayoría”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte