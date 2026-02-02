Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

En su red, Truth Social, Trump dijo que Modi “acordó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela”.

Eso, aseguró, “ayudará a PONER FIN A LA GUERRA en Ucrania”.

Lee también Rusia seguirá suministrando petróleo a India, pese a presión de Estados Unidos

En consecuencia, y a petición de Modi, “acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, con efecto inmediato, por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%”.

A su vez, India avanzará “para reducir a CERO sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos. El primer ministro también se ha comprometido a ‘COMPRAR AMERICANO’ a un nivel mucho más alto, además de más de 500 mil millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos estadounidenses”. Trump afirmó que “nuestra increíble relación con India será aún más fuerte en el futuro. El primer ministro Modi y yo somos dos personas que HACEMOS LAS COSAS, algo que no se puede decir de la mayoría”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss