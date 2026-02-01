Berlín. Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, anunciaron este domingo las autoridades regionales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.

Por su parte, la empresa energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.

“Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos”, agregó la empresa en Telegram, donde condenó el “ataque terrorista a gran escala” cometido por Rusia.

El ataque se produjo en la ciudad minera de Ternivka, situada cerca de Pavlograd, a unos 70 km en línea recta del frente, informó la policía nacional.

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.

Próxima semana, nueva ronda de diálogos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que los próximos contactos trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero.

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, escribió en sus redes sociales.

“Nuestro equipo negociador acaba de informar. Se han establecido las fechas para los próximos encuentros trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi”, dijo Zelensky. Agradeció “a todos los que están ayudando”.

Por su parte, en Moscú indicaron que las nuevas fechas de la segunda ronda de negociaciones fueron fijadas tras un acuerdo entre las partes.

Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora.

No obstante, uno de los principales escollos que se mantienen es la cuestión territorial y el viernes Zelensky insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelensky, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.