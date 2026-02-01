Más Información

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

Berlín. Al menos 15 han muerto y siete han resultado heridos en un contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, anunciaron este domingo las autoridades regionales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, , afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.

Por su parte, la empresa energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.

“Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos”, agregó la empresa en Telegram, donde condenó el “ a gran escala” cometido por.

El ataque se produjo en la ciudad minera de Ternivka, situada cerca de Pavlograd, a unos 70 km en línea recta del frente, informó la policía nacional.

La noticia se produce en medio de la contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.

Próxima semana, nueva ronda de diálogos

El presidente ucraniano, , que los próximos contactos trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero.

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, escribió en sus redes sociales.

“Nuestro equipo negociador acaba de informar. Se han establecido las fechas para los próximos encuentros trilaterales: 4 y 5 de febrero en ”, dijo Zelensky. Agradeció “a todos los que están ayudando”.

Por su parte, enindicaron que las nuevas fechas de la segunda ronda de negociaciones fueron fijadas tras un acuerdo entre las partes.

Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, , y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora.

No obstante, uno de los principales escollos que se mantienen es la cuestión territorial y el viernes Zelensky insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de , que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de . Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelensky, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

