Zelensky anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EU el fin de semana; "a veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense"

Davos, Suiza. El presidente de , Volodimir Zelensky, anunció en el Foro Económico Mundial de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la .

"Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana", indicó Zelensky mientras respondía preguntas tras su intervención en el encuentro internacional que acoge la localidad suiza de Davos.

"Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense", abundó el presidente ucraniano, que dio a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington.

"Creo que está bien que a nivel táctico comience este encuentro", añadió Zelensky, quien agregó que "los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania".

"Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo", continuó Zelensky sobre las conversaciones, al tiempo que recordó que su país, pese a los esfuerzos diplomáticos, sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Foto: EFE
Europa, "perdida" ante Trump

El líder ucraniano lamentó que Europa está "fragmentada" y parece "perdida" cuando tiene que lidiar con el mandatario estadounidense Donald Trump, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos.

"En lugar de convertirse en una verdadera potencia global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias", afirmó. "Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie", añadió.

En las más duras declaraciones que ha lanzado hasta ahora hacia los europeos, Zelensky criticó la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que "nada ha cambiado" en un año y asegurar que a veces se siente como en la película "El día de la marmota".

Sobre las garantías de seguridad que Ucrania necesita para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, Zelensky dijo que sin Estados Unidos no funcionarán.

"Reino Unido y Francia están preparados para movilizar sus fuerzas en el terreno (...) Pero se necesita el respaldo del presidente [Donald] Trump. Y, una vez más, sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad", subrayó.

El líder ucraniano lamentó que el presidente ruso, Vladimir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses y llevado ante la justicia en Nueva York, tras una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, dijo Zelensky.

