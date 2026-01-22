Más Información

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; era objetivo prioritario

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; era objetivo prioritario

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios

Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios

Premios Oscar 2026: Sigue EN VIVO el minuto por minuto de las nominaciones

Premios Oscar 2026: Sigue EN VIVO el minuto por minuto de las nominaciones

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Minneapolis, la chispa que puede incendiar EU

Minneapolis, la chispa que puede incendiar EU

Davos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó al término de su reunión en con el líder ucraniano, Volodímir Zelensky, que el encuentro para abordar el en el país europeo ha sido "buena" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

"Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelensky fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México Requisitos y ubicación de los módulos. Foto: Especial

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México? Requisitos y ubicación de los módulos

Pago de pensión IMSS en febrero se retrasa: adultos mayores ya tienen fecha de depósito. Foto: Especial / IMSS

IMSS retrasa pago de pensión a adultos mayores de febrero: esta es la fecha exacta del depósito

Foto: Fernanda Rojas / El Universal

¿Quieres visa para Estados Unidos? Estas son las 10 ciudades en México donde puedes tramitarla ya

Pixabay

Semana del Teatro en Chicago con boletos desde $15 dólares: Fechas y funciones

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Año Nuevo Lunar, Star Wars y más novedades para el 2026 en Disneyland California