Davos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelensky, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

"Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelensky fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

