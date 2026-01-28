Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; se ejercerá acción penal por homicidio culposo

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; se ejercerá acción penal por homicidio culposo

Revocación de mandato fue un ejercicio “inédito”: Salomón Jara

Revocación de mandato fue un ejercicio “inédito”: Salomón Jara

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

La exportación supera los aranceles y tiene mayor alza desde 2022

La exportación supera los aranceles y tiene mayor alza desde 2022

Kiev. El presidente ucraniano, , condenó como “un acto de terrorismo” un ataque ruso con contra un tren en la región de Járkov del noreste de , en el que murieron por lo menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo.

“En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un . No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar”, escribió Zelensky en su mensaje de condena en redes sociales.

El presidente ucraniano dijo que el no tenía “ninguna justificación militar” y explicó que más de 200 personas viajaban en el tren cuando este fue atacado.

Lee también

En un vagón que fue alcanzado por uno de los tres drones que fueron utilizados en el ataque, agregó Zelensky, había 18 personas en el momento del impacto.

El presidente señaló que los equipos de rescate todavía buscan a cuatro y que dos pasajeros fueron heridos, aunque no especificó la gravedad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX