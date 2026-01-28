Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, condenó como “un acto de terrorismo” un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que murieron por lo menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo.

“En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar”, escribió Zelensky en su mensaje de condena en redes sociales.

El presidente ucraniano dijo que el ataque no tenía “ninguna justificación militar” y explicó que más de 200 personas viajaban en el tren cuando este fue atacado.

En un vagón que fue alcanzado por uno de los tres drones que fueron utilizados en el ataque, agregó Zelensky, había 18 personas en el momento del impacto.

El presidente señaló que los equipos de rescate todavía buscan a cuatro desaparecidos y que dos pasajeros fueron heridos, aunque no especificó la gravedad.

