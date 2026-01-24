Cuautitlán Izcalli. - El colectivo Lirios buscadores, surgido a raíz de la desaparición del joven Jeshua Cisneros Lechuga, en Cuautitlán Izcalli, organizó un evento denominado “acto de memoria”, para informar y pedir ayuda a la población colocando las fichas de búsqueda de múltiples personas del Estado de México.

Frente al Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli, pegan en árboles y en mobiliario urbano los boletines de mujeres y hombres que están ausentes de sus hogares, algunos de ellos desde hace más 4 años.

Mientras realizan la pega de los boletines, reproducen canciones con una bocina portátil con música alusiva a la lucha social que los ha llevado a organizarse para seguir buscando a sus familiares y amigos.

Entre las fichas de búsqueda están las de Jeshua Cisneros, levantada desde el 13 de noviembre del 2025, en Cuautitlán Izcalli, y de quien no han logrado obtener información sobre su paradero. Al momento de su desaparición, tenía 18 años.

También está el caso de Yesenia Hernández Guerrero, de 32 años y vista por última vez en Tepotzotlán, desde el 15 de noviembre de 2025.

Otro boletín es de Carlos Chávez Rodríguez, de 25 años y visto por última vez el 17 de febrero del 2025, en Cuautitlán Izcalli. También de Diego Ortega Velázquez, de 19 años y con reporte desde el 12 de marzo del 2022, en Tultepec.

Juan José Velázquez Ríos, de 32 años, con reporte de búsqueda desde el 20 de septiembre del 2025, en Cuautitlán Izcalli. Aixa Ramírez Balcázar, desde el 12 de enero del 2026, en Cuautitlán Izcalli. Tiene 22 años.

Jorge Alberto Ramírez Sánchez, de 28 años, visto por última vez desde el 21 de octubre del 2024, en Melchor Ocampo. Y Brian Adriel Caballero Rosales, con reporte desde el 6 de septiembre del 2024, en Cuautitlán Izcalli. Tiene 41 años.

