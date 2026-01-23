León, Gto.- Ingrid Pamela Murillo Cabrera, de 31 años de edad, y su bebé Nicolás Milán Murillo Cabrera, de 18 meses, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Silao, Guanajuato, por lo que las autoridades activaron los protocolos Alba y Alerta Amber, en los que se advierte que se teme por su integridad.

La madre y su hijo fueron vistos por última el 14 de enero de 2025.

Lee también: Productores de ajonjolí bloquean carretera de Oaxaca por segundo día consecutivo; exigen mejores precios ante intermediarios

El niño estaba en compañía de su progenitora, describe la ficha de búsqueda de Nicolás Milán que contiene su fotografía y describe sus rasgos físicos. El menor nació el 13 de junio de 2024, es de ojos café oscuro, alargados, cabello lacio color castaño oscuro; pesa 18 kilos y mide un metro de estatura.

Su mamá tiene ojos alargados café oscuro, cabello lacio negro, mide 1.70 metros de estatura y pesa 70 kilos.

Las fichas de búsqueda se han replicado en las redes sociales. "Buscamos a uno, encontramos a todos”, “Ayúdanos a localizarlos”, citan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr