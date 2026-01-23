Kanasín, Yucatán. - Una familia de Kanasín vive una tragedia, luego de que una madre descubriera que su hija adolescente, de 13 años de edad, terminó con su vida.

Los primeros reportes indican que la madre de la menor, estudiante de secundaria, llegó de su jornada laboral para cenar con su hija.

Cuando entró al predio, encontró todas las luces apagadas y al dirigirse al cuarto de la joven, encendió la luz y la encontró suspendida.

Lee también: Hallan con vida a adolescente reportada como desaparecida en Tizayuca, Hidalgo; familiares liberan autopista México–Pachuca

Presa del pánico, la mujer intentó revivir a su hija, pero al no lograrlo, salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades.

Minutos después llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes confirmaron el deceso.

Agentes de Kanasín aseguraron la zona y, posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr