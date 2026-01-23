Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega

Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega

Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias

Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias

Kanasín, Yucatán. - Una familia de vive una tragedia, luego de que una madre descubriera que su hija adolescente, de 13 años de edad, .

Los primeros reportes indican que la madre de la menor, , llegó de su jornada laboral para cenar con su hija.

Cuando entró al predio, encontró todas las luces apagadas y al dirigirse al cuarto de la joven, encendió la luz y la encontró suspendida.

Lee también:

Presa del pánico, la mujer intentó revivir a su hija, pero al no lograrlo, salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades.

Minutos después llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes confirmaron el deceso.

Agentes de Kanasín aseguraron la zona y, posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]