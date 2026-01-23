Más Información

Ministros y Jeeps de alta gama; lujo y potencia, así son las camionetas de la Nueva Corte

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

México se salva en Panamá gracias a un autogol; Javier Aguirre corta la racha negativa

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” con captura de “El Botox”; aún no hay justicia, afirma

Tras detención de "El Botox" Grecia Quiroz confía que pronto haya justicia para su esposo, Carlos Manzo; envió mensaje a García Harfuch

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Davos.— El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció en el Foro Económico Mundial de Davos que su equipo negociador ha finalizado con Washing- ton un acuerdo por el que Estados Unidos ofrece a su país garantías de seguridad una vez termine la guerra con Rusia.

El equipo negociador de Kiev se citará este viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

“Hemos finalizado el documento; debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en Estados Unidos”, dijo Zelensky en declaraciones a los medios tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana”, indicó el ucraniano.

“Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense”, abundó el presidente ucraniano, que dio a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington. “Creo que está bien que a nivel táctico comience este encuentro”, añadió Zelensky, quien agregó que “los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania”.

“Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo”, continuó Zelensky sobre las conversaciones, al tiempo que recordó que su país, pese a los esfuerzos diplomáticos, sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas. Ayer también se llevó a cabo una reunión entre el líder ruso, Vladimir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelensky lamentó que Europa está “fragmentada” y parece “perdida” cuando tiene que lidiar con el mandatario estadounidense Donald Trump, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos.

“En lugar de convertirse en una verdadera potencia global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias”, afirmó. “Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie”, dijo.

Zelensky criticó la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que “nada ha cambiado” en un año y asegurar que a veces se siente como en la película El día de la marmota.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, subrayaron que la UE ha apoyado a Ucrania y al pueblo ucraniano “desde el primer día” de la invasión rusa.

