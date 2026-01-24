La Embajada de Estados Unidos en México informó que hay "drones avanzados" patrullando en la frontera sur del territorio estadounidense, esto, en busca de evitar la migración ilegal.

Dicha acción forma parte de las medidas contra la migración implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump, quien desde su llegada al poder hace poco más de un año, ha rechazado el cruce de personas a territorio estadounidense.

Por medio de redes sociales, la embajada de EU dijo que los drones patrullan la frontera sur de "día y noche, 24/7" y que si alguien intenta cruzar "terminará mal".

EU despliega "drones avanzados" para patrullar su frontera sur (24/01/2026). Foto: X (@USEmbassyMEX)

En un breve mensaje, la representación diplomática estadounidense exhortó a las personas migrantes a no cruzar y ni siquiera intentarlo ya que, asegura, "Estados Unidos tiene ojos en el cielo sobre la frontera sur", la cual es colindante con estados de México.

Por medio de un video adjunto a la publicación, la embajada dijo que "Estados Unidos esta asegurando con vigor nuestra frontera, reforzando el cumplimento de nuestras leyes y expulsando a los extranjeros ilegales". Agregó que "si usted cruza de manera ilegal será capturado y será expulsado".

Este mensaje no es el primero que ocurre para intentar persuadir a las personas a no cruzar a Estados Unidos, debido a que este último forma parte de una campaña contra la migración ilegal dedicada a advertir "graves consecuencias legales", incluida la cárcel, a quienes intenten cruzar.

En mensajes pasados, la embajada de EU a cargo de Ronald Johnson, ha informado que existen "polleros" que usan las redes sociales para difundir "falsas esperanzas" de pasar a territorio estadounidense, sin embargo, ha refutado estas ofertas al decir son "una mentira".

