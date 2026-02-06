El gobierno de Estados Unidos busca acelerar la deportación de niño de 5 años, reportó este viernes el medio The New York Times.

Danielle Molliver, abogada de inmigración que representa a Liam ya su padre, confirmó la presentación de la moción gubernamental, la cual calificó de "extraordinaria" y posiblemente "represalia".

La audiencia del caso está programada para más tarde el viernes, y Molliver dijo que planea solicitar más tiempo para presentar la solicitud de asilo para Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, quienes son de Ecuador y entraron a Estados Unidos en diciembre de 2024.

Molliver afirmó que la familia había ingresado legalmente al país a través de un programa humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había denunciado al señor Conejo Arias por haber ingresado al país ilegalmente.

El medio agregó que el DHS no respondió a una solicitud de comentarios.

El niño y su padre regresaron a Minnesota el domingo, días después de que fueron detenidos por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, informó la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

El niño y su padre fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y posteriormente fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Aseguró que Castro fue por ellos a Dilley el sábado por la noche y los acompañó en su regreso a Minnesota el domingo.

