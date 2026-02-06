Más Información

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

Donovan Carrillo y Sarah Schleper abanderados de México en apertura de Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo y Sarah Schleper abanderados de México en apertura de Juegos Olímpicos de Invierno

TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores

TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

Caen 5 personas presuntamente relacionadas con robo a vivienda en San Juan de Aragón; usaban uniformes de trabajadores de limpia

Caen 5 personas presuntamente relacionadas con robo a vivienda en San Juan de Aragón; usaban uniformes de trabajadores de limpia

¡Toma tus precauciones! A partir del 9 de febrero, el servicio en 3 estaciones de Línea 2 del Metro tendrán afectaciones por mantenimiento

¡Toma tus precauciones! A partir del 9 de febrero, el servicio en 3 estaciones de Línea 2 del Metro tendrán afectaciones por mantenimiento

El gobierno de busca acelerar la deportación de niño de 5 años, reportó este viernes el medio The New York Times.

Danielle Molliver, abogada de inmigración que representa a Liam ya su padre, confirmó la presentación de la moción gubernamental, la cual calificó de "extraordinaria" y posiblemente "represalia".

La audiencia del caso está programada para más tarde el viernes, y Molliver dijo que planea solicitar más tiempo para presentar la solicitud de asilo para Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, quienes son de y entraron a Estados Unidos en diciembre de 2024.

Lee también

Molliver afirmó que la familia había ingresado legalmente al país a través de un programa humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional () había denunciado al señor Conejo Arias por haber ingresado al país ilegalmente.

El medio agregó que el DHS no respondió a una solicitud de comentarios.

El niño y su padre regresaron a Minnesota el domingo, días después de que fueron detenidos por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis y retenidos en un centro del (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, informó la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

Lee también

El niño y su padre fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y posteriormente fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Aseguró que Castro fue por ellos a Dilley el sábado por la noche y los acompañó en su regreso a el domingo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos

Visa americana/ iStock/Macbeth Alfonso Gomez Paredes

¿Buscas cita para la visa americana en Ciudad de México? Estos son los tiempos reales de espera

Vivero, trabajo en Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Buscan 70 trabajadores para laborar en vivero de Estados Unidos: Salario y requisitos

Enfermeros en Alemania. Foto: ChatGPT

Alemania busca enfermeros mexicanos: Ofrecen sueldo de $42,300 y estos son los requisitos

Visa americana/iStock/diane39

Reencuentro familiar en Estados Unidos: la visa que necesitas y cómo tramitarla