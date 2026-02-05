La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de lo que llamó intentos de Estados Unidos de "asfixiarnos completamente".

En una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados, habló de la emergencia que vive su país, luego de que el gobierno de Donald Trump prohibiera el suministro de petróleo a la isla.

Cuestionado sobre el apoyo que ha recibido el país, Díaz-Canel señaló que tenía una lista de los líderes y gobiernos que se han solidarizado con el país caribeño.

Lee también: Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

"De manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional. Hay varias opiniones de voceros de cancillería, líderes internacionales, movimientos que agrupan países", indicó, y mostró unas hojas con una cronología que mantiene de las "señales de apoyo" a Cuba desde el 1 de febrero.

Mencionó así al movimiento Morena, al presidente Vladimir Putin, la Cancillería rusa, a China, al portavoz ruso Dmitri Peskov, al gobierno de Venezuela, algunos eurodiputados, al secretario general del partido de gobierno sudafricano, congreso nacional africano.

La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo. En la imagen, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, y la mandataria mexicana en conferencia de prensa matutina. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Luego, aludió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de quien dijo que "prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba". También aludió a la Cancillería mexicana.

Destacó que en las conversaciones entre el presidente chino Xi Jinping y Putin, "se manifestó el apoyo y el compromiso y la decisión de mantener la cooperación y colaboración con Cuba".

Díaz-Canel destacó que "detrás de esos discursos hay más cosas que no podemos explicar abiertamente porque el enemigo está en una persecución de todas las luces, todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba".

"Cuba no está sola", afirma Díaz-Canel

Sin embargo, subrayó que "Cuba no está sola" y que hay "gobiernos, países e instituciones que están dispuestos a trabajar" con su país.

Asimismo el líder cubano condenó que Estados Unidos esté asumiendo "una política tan agresiva y tan criminal" con Cuba.

Reconoció que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, que no se está recibiendo crudo desde diciembre y anunció la puesta en marcha de una serie de medidas de emergencia que van a "demandar esfuerzos"; "es asfixiarnos completamente", agregó.

"Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se preguntó Díaz-Canel.

El gobierno de Trump amenazó con sanciones a los países que suministren petróleo a Cuba y aseguró que "Cuba no podrá sobrevivir".

La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc