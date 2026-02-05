Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

La Habana. El presidente de Cuba, , agradeció este jueves el apoyo de la presidenta de México, , en medio de lo que llamó intentos de Estados Unidos de "asfixiarnos completamente".

En una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados, habló de la emergencia que vive su país, luego de que el gobierno de prohibiera el suministro de petróleo a la isla.

Cuestionado sobre el apoyo que ha recibido el país, Díaz-Canel señaló que tenía una lista de los líderes y gobiernos que se han solidarizado con el país caribeño.

Lee también:

"De manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional. Hay varias opiniones de voceros de cancillería, líderes internacionales, movimientos que agrupan países", indicó, y mostró unas hojas con una cronología que mantiene de las "señales de apoyo" a Cuba desde el 1 de febrero.

Mencionó así al movimiento , al presidente Vladimir Putin, la Cancillería rusa, a China, al portavoz ruso Dmitri Peskov, al gobierno de , algunos eurodiputados, al secretario general del partido de gobierno sudafricano, congreso nacional africano.

La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo. En la imagen, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, y la mandataria mexicana en conferencia de prensa matutina. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo. En la imagen, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, y la mandataria mexicana en conferencia de prensa matutina. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Luego, aludió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de quien dijo que "prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba". También aludió a la Cancillería mexicana.

Destacó que en las conversaciones entre el presidente chino Xi Jinping y Putin, "se manifestó el apoyo y el compromiso y la decisión de mantener la cooperación y colaboración con Cuba".

Díaz-Canel destacó que "detrás de esos discursos hay más cosas que no podemos explicar abiertamente porque el enemigo está en una persecución de todas las luces, todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba".

"Cuba no está sola", afirma Díaz-Canel

Sin embargo, subrayó que "Cuba no está sola" y que hay "gobiernos, países e instituciones que están dispuestos a trabajar" con su país.

Asimismo el líder cubano condenó que Estados Unidos esté asumiendo "una política tan agresiva y tan criminal" con Cuba.

Reconoció que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, que no se está recibiendo crudo desde diciembre y anunció la puesta en marcha de una serie de medidas de emergencia que van a "demandar esfuerzos"; "es asfixiarnos completamente", agregó.

"Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se preguntó Díaz-Canel.

El gobierno de Trump amenazó con sanciones a los países que suministren petróleo a Cuba y aseguró que "Cuba no podrá sobrevivir".

La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo). Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo)

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite. Foto: IA

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje