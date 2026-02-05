Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

La trata de personas no cesa; se dispara 45%

La Habana. El presidente de , Miguel Díaz-Canel, aseguró en una inusual comparecencia televisada que su gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de Estados Unidos.

Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el gobierno de acabó con el suministro de de ese país a Cuba.

Además, Trump declaró en una orden presidencial a Cuba la semana pasada como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional y anunció aranceles a los países que le suministren petróleo.

Lee también

Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. En los últimos días se han empezado a sentir en la isla las consecuencias de la escasez de combustible, con un aumento de los apagones y largas colas para repostar en las gasolineras.

"Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció el mandatario cubano ante un grupo seleccionado de periodistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo). Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Cómo obtener el nuevo documento GRATIS (y quiénes ya deben tenerlo)

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite. Foto: IA

¿Cómo actualizar mi INE en 2026? Módulos, citas y los requisitos para el trámite

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje