La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una inusual comparecencia televisada que su gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de Estados Unidos.
Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el gobierno de Donald Trump acabó con el suministro de petróleo de ese país a Cuba.
Además, Trump declaró en una orden presidencial a Cuba la semana pasada como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional y anunció aranceles a los países que le suministren petróleo.
Parlamento de Venezuela debate ley de amnistía; el chavismo busca consenso para aprobarla por unanimidad
Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. En los últimos días se han empezado a sentir en la isla las consecuencias de la escasez de combustible, con un aumento de los apagones y largas colas para repostar en las gasolineras.
"Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció el mandatario cubano ante un grupo seleccionado de periodistas.
En menos de un año podría haber elecciones en Venezuela, dice María Corina Machado; "contamos con un liderazgo legítimo"
