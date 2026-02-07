Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Ucrania ataca con misiles estadounidenses 2 regiones fronterizas con Rusia; reportan al menos un muerto y 6 heridos

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Marina y Profepa rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas; presentaba dificultades para nadar

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

El enviado especial de la Casa Blanca al , Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron este sábado el portaviones USS Abraham Lincoln tras mantener ayer conversaciones con Irán sobre su .

"Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de EU, Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de marina a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Carrier Air Wing 9 que nos mantienen seguros y defienden el mensaje de paz a través de la fuerza del presidente Trump", informó Witkoff en su red social X.

El enviado especial del mandatario anotó que, durante su visita, observaron operaciones de vuelo en directo con el piloto que derribó esta semana un dron iraní.

Además, aseguró estar "orgulloso de apoyar a los hombres y mujeres que defienden nuestros intereses, disuaden a nuestros adversarios y muestran al mundo cómo son la preparación y la determinación estadounidenses".

La visita de Kushner y Witkoff al portaviones tiene lugar después de que ambos mantuvieran ayer negociaciones nucleares indirectas con Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo a la televisión estatal de su país que mantuvo “largas e intensas” conversaciones con Witkoff y Kushner mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.

Estas conversaciones se celebran bajo las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán, y mientras el USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- se encuentran desplegados cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Se trata además de las primeras negociaciones entre ambos países desde la guerra entre Irán e Israel en junio, en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

