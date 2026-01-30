Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

Estambul.- El ministro de Exteriores de , Abbas Araghchi, se mostró dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

"Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. A pesar de la falta de buena voluntad de EU en el pasado, Teherán está lista para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan plenamente sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales", dijo en una rueda de prensa en Estambul.

Criticó al mismo tiempo las "contradicciones" de Estados Unidos y aseguró que "un ataque militar no es una opción", ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de EU e Israel "no alcanzaron su objetivo".

"Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto", dijo Araqchí en una comparecencia junto a su homólogo turco Hakan Fidan.

El ministro subrayó, no obstante, que los sistemas de misiles y capacidades militares de Irán no podrían en ningún caso ser objeto de negociaciones, una opción aireada en la prensa estadounidense.

"Puedo decir de forma clara que los misiles y los sistemas de defensa de Irán no serán objeto de negociaciones. El pueblo de Irán no dejará que nadie se entremeta en su seguridad. Protegeremos nuestra capacidad militar y la aumentaremos en lo que haga falta", dijo Araqchi.

La visita del ministro iraní a Turquía, país que se ha ofrecido a mediar con Washington, se produce cuando EU está desplegando cerca de Irán una flota militar que el presidente Donald Trump ha asegurado que está lista para atacar si el gobierno iraní no se sienta a negociar.

Las dudas sobre si el programa nuclear iraní es enteramente pacífico, o no, se prolongan desde hace más de dos décadas.

Un acuerdo internacional de 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca, por el que Irán aceptó reducir sus esfuerzos nucleares, acabó fracasando cuando Donald Trump ganó las elecciones por primera vez y abandonó el pacto en 2018.

Trump reimpuso sanciones a Irán, que aceleró su programa atómico hasta estar cerca de poder fabricar una bomba.

Los nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica.

