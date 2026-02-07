Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de "un número importante" de personas, según un conteo publicado este sábado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En X, la PUD actualizó las cifras que pudo verificar hasta este sábado, al tiempo que condenó que en "72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente en las puertas de los centros de reclusión".

Igualmente, el bloque opositor exigió que los procesos de liberación sean "masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

Sobre la misma línea, este mismo sábado activistas se sumaron a las exigencias, en un contexto en el que el Parlamento promete aprobar una ley de amnistía para estos detenidos, una propuesta del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Andreína Baduel -hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido- afirmó que "con o sin ley de amnistía" los familiares seguirán "exigiendo la libertad plena e inmediata" de estos detenidos.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate, que será entre el martes y viernes de la próxima semana.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra; homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Ejecutivo niega que haya arrestados por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

El Gobierno encargado cifra las excarcelaciones en 895 desde diciembre de 2025, pero no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

