Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny en el Super Bowl LX: sigue EN VIVO el show de medio tiempo

Trump califica show de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia"; afirma que no inspira ni representa al país

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Cae sujeto extranjero por posesión de un tigre “Phantera Tigris” en Puerto Vallarta; ejemplar tiene aproximadamente un año

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, , denunció el "secuestro" del dirigente , excarcelado el domingo como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Guanipa es un cercano colaborador de Machado. Pasó a la clandestinidad en enero de 2025 luego de acompañar a esta dirigente a una protesta contra la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo y fue arrestado en mayo de ese año.

Tras ser liberado, recorrió diferentes centros de arresto donde se reunió con familiares y habló con la prensa.

"Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió María Corina Machado en X.

Su hijo, Ramón Guanipa, exigió fe de vida de su padre y su "inmediata liberación".

Informó en un mensaje en X que fue interceptado por un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas".

"Anunciamos al país que nuestro líder nacional, Juan Pablo Guanipa, acaba de ser secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura mientras se movilizaba de sitio", indicó por su parte el partido de Guanipa, Primero Justicia.

