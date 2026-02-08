Más Información
Trump califica show de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia"; afirma que no inspira ni representa al país
Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía
Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”
Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte
José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra
Cae sujeto extranjero por posesión de un tigre “Phantera Tigris” en Puerto Vallarta; ejemplar tiene aproximadamente un año
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el "secuestro" del dirigente Juan Pablo Guanipa, excarcelado el domingo como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro.
Guanipa es un cercano colaborador de Machado. Pasó a la clandestinidad en enero de 2025 luego de acompañar a esta dirigente a una protesta contra la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo y fue arrestado en mayo de ese año.
Tras ser liberado, recorrió diferentes centros de arresto donde se reunió con familiares y habló con la prensa.
"Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió María Corina Machado en X.
Lee también Expresidentes exigen liberar a presos políticos en Venezuela; piden derogar leyes represoras
Su hijo, Ramón Guanipa, exigió fe de vida de su padre y su "inmediata liberación".
Informó en un mensaje en X que fue interceptado por un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas".
"Anunciamos al país que nuestro líder nacional, Juan Pablo Guanipa, acaba de ser secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura mientras se movilizaba de sitio", indicó por su parte el partido de Guanipa, Primero Justicia.
Nicolás Maduro y Cilia Flores "están serenos por su fe en Dios", afirma su hijo; revela que habló con sus padres presos en EU
dft
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]