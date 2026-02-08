La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el "secuestro" del dirigente Juan Pablo Guanipa, excarcelado el domingo como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Guanipa es un cercano colaborador de Machado. Pasó a la clandestinidad en enero de 2025 luego de acompañar a esta dirigente a una protesta contra la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo y fue arrestado en mayo de ese año.

Tras ser liberado, recorrió diferentes centros de arresto donde se reunió con familiares y habló con la prensa.

"Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió María Corina Machado en X.

Lee también Expresidentes exigen liberar a presos políticos en Venezuela; piden derogar leyes represoras

Su hijo, Ramón Guanipa, exigió fe de vida de su padre y su "inmediata liberación".

Informó en un mensaje en X que fue interceptado por un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas".

"Anunciamos al país que nuestro líder nacional, Juan Pablo Guanipa, acaba de ser secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura mientras se movilizaba de sitio", indicó por su parte el partido de Guanipa, Primero Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft