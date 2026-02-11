Más Información

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

Los ingresos del gobierno inician 2026 con fuerza

Los ingresos del gobierno inician 2026 con fuerza

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Regularizan lista de sitios para vacunas

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Bangkok. Un hombre armado irrumpió este miércoles a tiros en una escuela del sur de Tailandia y mantiene como a y profesores, según informaron las autoridades provinciales.

El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla, alrededor de las 16:45 hora local (09:45 GMT) y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de .

Lee también

La Policía trata de controlar la situación en la zona, sin que se conozca cuántas personas hay dentro de la escuela ni si hay .

El sur de es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas

Visa electrónica para brasileños. Foto: ChatGPT

Entra en vigor la visa electrónica mexicana para brasileños: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo tramitarla?

Viaje en avión/ iStock/furtaev

Los errores más comunes al viajar en avión que están vaciando tu cartera (y casi nadie evita)