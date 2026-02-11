Bangkok. Un hombre armado irrumpió este miércoles a tiros en una escuela del sur de Tailandia y mantiene como rehenes a estudiantes y profesores, según informaron las autoridades provinciales.

El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla, alrededor de las 16:45 hora local (09:45 GMT) y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de Facebook.

La Policía trata de controlar la situación en la zona, sin que se conozca cuántas personas hay dentro de la escuela ni si hay víctimas.

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

