Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Conceden amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores; no podrá ser extraditado a EU

Dictan prisión preventiva a “Chiquimarco” por violencia familiar contra su ex pareja

Vinculan a proceso a Rodolfo Ruiz, periodista poblano; lo acusan por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Zacatecas.— Dos elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas resultaron lesionados durante un ataque armado que se registró cuando se realizaba un operativo en una escuela del municipio de Loreto, ya que un grupo delictivo pretendía apoderarse de este lugar.

La mesa estatal de construcción de paz y seguridad reportó que los hechos ocurrieron la mañana de este martes en la comunidad de Tierra Blanca, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se alertaba que un grupo de “delincuentes armados pretendían ocupar una escuela como campamento, aprovechando el periodo vacacional”.

Al arribar al lugar, los agentes fueron agredidos por civiles armados, quienes abandonaron el plantel y huyeron a Aguascalientes.

