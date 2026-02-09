Más Información

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Londres. El rey dijo hoy que está “dispuesto a ayudar” a la policía en las investigaciones para determinar si su hermano menor, Andrés, transmitió informaciones reservadas a cuando era enviado británico de Comercio, indicó un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, recoge la nota.

En este sentido, el comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.

“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las de cualquier forma de abuso”, agregó el portavoz.

También precisó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del para comercio e inversión.

El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, expresasen por primera vez públicamente su “profunda preocupación” por las recientes revelaciones con respecto al caso.

También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.

