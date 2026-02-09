Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

CDMX, sin nuevos partidos políticos

Washington. Legisladores en Estados Unidos intentaron entrevistar a el lunes, pero la exnovia y confidente de invocó sus derechos de la 5.ª enmienda constitucional para no responder preguntas que pudieran incriminarla.

Maxwell iba a ser interrogada durante una videollamada a una prisión federal en Texas, donde cumple una sentencia de 20 años por . Ella está nuevamente bajo escrutinio mientras los legisladores intentan investigar cómo Epstein, un financiero bien conectado, pudo abusar sexualmente de menores durante años.

Maxwell busca que se anule su condena, argumentando que fue sentenciada injustamente.

Lee también

El abogado de Maxwell afirmó que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, que solo puede conceder el presidente de Estados Unidos, .

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener este indulto, al que de momento no se ha opuesto públicamente Trump.

La declaración de Maxwell se produce mientras los legisladores buscan a cualquier persona que estuviera conectada con Epstein y que pudiera haber facilitado los . Varios demócratas también planearon el lunes revisar las versiones sin censura de los archivos sobre Epstein que el Departamento de Justicia publicó para cumplir con una ley aprobada por el Congreso el año pasado.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes citó a Maxwell el año pasado, y aunque sus abogados han dicho consistentemente a los legisladores que no responderá preguntas, el presidente de la cámara baja, el legislador republicano, James Comer, insistió en llevar a cabo la declaración.

Comer estuvo bajo presión para llevar a cabo la declaración mientras presionaba al comité para que hiciera cumplir las citaciones al expresidente y a la exsecretaria de Estado, . Después de que Comer los amenazó con cargos de desacato al Congreso, ambos acordaron presentarse para declaraciones más tarde este mes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos