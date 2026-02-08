Más Información

Sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por el fallecido pedófilo publicaron un anuncio este domingo del , advirtiendo que no “pasarán página” del escándalo.

“Después de años de estar separadas, ahora estamos unidas”, señalan las mujeres en el video, difundido en plataformas sociales.

El video inicia con un mensaje que dice: “El 19 de noviembre de 2025, se promulgó la de los Archivos de Epstein”. Enseguida, la palabra Transparencia es censurada.

Añade que “todavía no se han publicado tres millones de archivos”, antes de censurar las palabras “han” y “publicado”. El anuncio muestra a las mujeres con la boca tapada, y luego sosteniendo fotos de ellas mismas a la edad en que sufrieron los abusos, mientras afirman: “Porque esta niña merece la verdad”. “Todas merecemos la verdad”.

El video concluye con el mensaje: “Apóyanos” y “dile a la fiscal general que es hora de saber la verdad”.

Hace unos días, el Departamento estadounidense de Justicia liberó millones de páginas de documentos, muchos de ellos confidenciales.

Sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones () determinó que, si bien hay evidencias de que Epstein abusó sexualmente de menores, no la hay para determinar que haya liderado una al servicio de hombres poderosos, según una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por The Associated Press.

Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró ningún vínculo con actividades delictivas, según otro memorándum interno de 2019.

Aunque una de las hizo afirmaciones muy difundidas de que él “la prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo ni encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.

En un resumen de la investigación enviado en un correo electrónico en julio, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, señalaron que “no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales”.

Al menos 35 niñas

La investigación sobre Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años informaron que había sufrido en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.

La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados.

Cuando el FBI se unió a la investigación, los fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y pagos a las niñas. Pero en su lugar, el entonces fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que Epstein se declarara culpable de cargos estatales de solicitar prostitución de una menor. Sentenciado a 18 meses de , el magnate fue liberado a mediados de 2009.

En 2018, una serie de historias del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevó a los fiscales federales de Nueva York a revisar las acusaciones.

Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda.

Un año después, los fiscales acusaron a la confidente de larga data de Epstein, , diciendo que había reclutado a varias de sus víctimas y a veces participaba en el abuso sexual. Condenada en 2021, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión.

Con información de AP

