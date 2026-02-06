Londres.— El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, nunca conoció a Jeffrey Epstein; sin embargo, su cargo está amenazado debido a las repercusiones de la red internacional de relaciones del difunto delincuente sexual.

La amistad con Epstein ya derribó a un miembro de la realeza británica, Andrew Mountbatten-Windsor —anteriormente el príncipe Andrés— y ahora al embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, despedido por Starmer debido a sus vínculos con el financiero pederasta.

Ahora, nuevas revelaciones han sumido al gobierno de centro-izquierda de Starmer en la agitación. El primer ministro enfrenta una creciente presión dentro de su gobernante Partido Laborista por su decisión en 2024 de nombrar a Mandelson, un veterano político laborista, para el cargo en Washington a pesar de sus lazos con Epstein. Starmer se disculpó ayer con las víctimas de Epstein, diciendo que Mandelson mintió repetidamente y “presentó a Epstein como alguien a quien apenas conocía”. “Lo siento, lo siento por lo que se les hizo, lo siento porque tantas personas con poder les fallaron”, dijo Starmer. “Lo siento por haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”.

Starmer cesó a Mandelson, de 72 años, en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena al difunto financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores. Epstein se suicidó en una cárcel en Estados Unidos en 2019, mientras esperaba juicio por acusaciones federales de abuso sexual a decenas de niñas.

Documentos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contienen nuevas revelaciones, incluyendo papeles que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein después de la crisis financiera global de 2008, y registros de pagos por un total de 75 mil dólares en 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su esposo Reinaldo Ávila da Silva.

También hay numerosos mensajes en tono amistoso y de broma que apuntan a una relación mucho más cercana de lo que Mandelson había reconocido.

La policía británica está investigando a Mandelson por posible conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. No está acusado de ningún delito sexual y dice que nunca presenció ninguna conducta sexual inapropiada.

En Estados Unidos, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, afirmó a representantes republicanos que no tiene ningún problema en realizar una declaración pública televisada ante el Congreso sobre sus vínculos con Epstein.

Los Clinton acordaron los términos de la declaración con el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por Kentucky, James Comer, quien en el último momento habría agregado el requisito de grabar en video la comparecencia de la expareja. Esto habría provocado la reacción de Hillary en las redes al dirigirse directamente a Comer: “Detengamos los juegos. Si quieres esta pelea, hagámosla... en público”, escribió. “Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos ahí”, retó Clinton a Comer.

También ayer se informó que el Foro Económico Mundial (FEM), organizador de la cumbre de Davos, realizará una revisión independiente de las interacciones de su director ejecutivo, Borge Brende, con Epstein.