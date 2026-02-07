Más Información
Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos
Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice
Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE
Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico
FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos
Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador
Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice
Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco
Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo
Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona
La fiscalía estadounidense tenía una orden judicial para recolectar pruebas del vehículo de Renee Good, quien murió a manos de un agente del ICE, en Minneapolis, pero los líderes de la administración Trump les ordenaron que la retiraran, reportó el medio The New York Times.
Según fuentes que consultó el medio, las órdenes provinieron de altos funcionarios, incluido Kash Patel, el director del FBI, varios de los cuales estaban preocupados de que realizar una investigación de derechos civiles, utilizando una orden obtenida sobre esa base, sería contraria a la afirmación del presidente Trump de que Good "atropelló violenta, deliberada y brutalmente al oficial de ICE" que le disparó mientras conducía su vehículo.
Lee también Canadá y Francia abren consulados en Groenlandia; apertura llega tras tensiones con EU por control de la isla ártica
El medio recordó que varios fiscales federales de carrera en Minnesota, incluido Joseph H. Thompson, se opusieron al nuevo enfoque, que consideraron legalmente dudoso e incendiario en un estado donde la indignación por las medidas represivas federales contra la inmigración ya estaba en auge.
Thompson y otros cinco fiscales abandonaron la oficina en protesta, lo que desencadenó una ola de renuncias que ha dejado a la fiscalía federal de Minnesota con una grave escasez de personal y en crisis, reportó el Times.
Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]