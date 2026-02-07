Más Información

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga

La fiscalía estadounidense tenía una orden judicial para recolectar pruebas del vehículo de , quien murió a manos de un agente del , en Minneapolis, pero los líderes de la administración Trump les ordenaron que la retiraran, reportó el medio The New York Times.

Según fuentes que consultó el medio, las órdenes provinieron de altos funcionarios, incluido Kash Patel, el director del , varios de los cuales estaban preocupados de que realizar una investigación de derechos civiles, utilizando una orden obtenida sobre esa base, sería contraria a la afirmación del presidente de que Good "atropelló violenta, deliberada y brutalmente al oficial de ICE" que le disparó mientras conducía su vehículo.

El medio recordó que varios fiscales federales de carrera en , incluido Joseph H. Thompson, se opusieron al nuevo enfoque, que consideraron legalmente dudoso e incendiario en un estado donde la indignación por las medidas represivas federales contra la inmigración ya estaba en auge.

Thompson y otros cinco fiscales abandonaron la oficina en protesta, lo que desencadenó una ola de renuncias que ha dejado a la fiscalía federal de Minnesota con una grave escasez de personal y en crisis, reportó el Times.

