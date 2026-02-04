Más Información

La Administración del presidente de los Estados Unidos,, aseguró este miércoles haber detenido a más de 4 mil inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en por agentes federales bajo la denominada "Operación Metro".

De acuerdo con datos difundidos por la Casa Blanca, los arrestos incluyen a personas condenadas por delitos graves como asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, además de miembros de pandillas y otros considerados una amenaza para la seguridad pública.

Las autoridades señalaron que los operativos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y cuerpos locales, como parte de un despliegue que comenzó a mediados de 2025.

El comunicado, firmado por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, asegura que se trata de un "logro sin precedentes", con la que se justifica el movimiento de más de 3 mil agentes federales a la ciudad, donde durante enero dos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, fallecieron a consecuencia de disparos de oficiales en dos operativos distintos en Minneapolis.

Previo al lanzamiento de estos datos, el ‘zar’ de la frontera de la , Tom Homan, anunció que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y la ciudad de Minneapolis por la cooperación «sin precedentes» de las autoridades locales.

«Debido este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo», aseguró Homan en una rueda de prensa.

El anuncio ocurre tras constantes protestas de los ciudadanos, que luego de las muertes de Good y Pretti han mantenido constantes manifestaciones y plantones en la ciudad exigiendo una respuesta de la justicia, así como un retiro de las fuerzas federales.

Las acciones de los agentes de inmigración han sido cuestionadas por organizaciones sociales y población civil porque también se han registrado detenciones de menores de edad, como la de Liam Conejo, un niño de 5 años que el fin de semana fue devuelto a su casa luego de haber sido enviado a un centro de detención en Texas junto a su padre.

