Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

Washington. Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Las fuerzas del Centcom localizaron y destruyeron un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones.
Los ataques se produjeron "mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista", explicó el Centcom en un comunicado.
