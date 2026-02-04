Más Información

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

Teherán.- Irán y Estados Unidos mantendrán negociaciones nucleares indirectas el viernes en tras descartar una cumbre regional en Estambul y bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, informaron medios iraníes y regionales.

“Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos se celebrarán el viernes en Mascate”, informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que en el encuentro participarán el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, pero negociarán a través de un intermediario, como ya ocurrió en las negociaciones que mantuvieron ambos el año pasado.

Las conversaciones se centrarán exclusivamente “en la cuestión nuclear y el levantamiento de las sanciones contra Irán”, según Tasnim.

Medios estadounidenses como el New York Times han apuntado, sin embargo, que Washington busca el fin al enriquecimiento de uranio y la eliminación de sus reservas actuales; la limitación del alcance y del número de sus misiles balísticos y el fin del apoyo de Irán a grupos regionales como Hamas, Hezbolá y los hutíes del Yemen.

El medio regional Amwaj informó también de la posible reunión indirecta en Omán tras los rumores de que se celebraría una suerte de cumbre en Estambul con representantes de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, a lo que Irán puede haberse negado.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra irano-israelí, en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Tras ese conflicto, Teherán se ha negado a negociar pero ha accedido ahora a volver a la mesa de diálogo tras las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se producían negociaciones.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3 mil 117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EU, sitúan en 6 mil 842 fallecidos, estudia otros 11 mil posibles homicidios, y más de 40 mil arrestos.

mcc

