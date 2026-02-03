El presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció que encargó al canciller Abás Araqchi la tarea de entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos, luego de la advertencia del presidente Donald Trump de que ocurrirán "cosas malas" si no alcanzan un acuerdo.

La reunión entre los dos países podría celebrarse el 6 de febrero en Turquía, informó el martes a la AFP un funcionario árabe en condición de anonimato. La cita se organizó "tras las gestiones de Egipto, Catar, Turquía y Omán", añadió.

"He pedido a mi ministro de Asuntos Exteriores que, siempre que se den las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias irrazonables, lleve a cabo negociaciones equitativas (...) en el marco de nuestros intereses nacionales", dijo Pezeshkian en la red social X.

Según afirmó Catar este martes, los esfuerzos diplomáticos "continúan de forma muy intensa".

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviado una decena de buques de guerra a Medio Oriente, Trump afirmó el domingo que esperaba "lograr un acuerdo" con Irán.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que acabaron convirtiéndose en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Trump advirtió el lunes que si Irán no alcanza ese acuerdo con Washington, sucederán "cosas malas".

"En este momento estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos encontrar una solución sería estupendo. Y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

El sitio web estadounidense Axios y la agencia iraní Tasnim ya habían indicado que Araqchi era la persona designada para representar a Teherán frente a Steve Witkoff, el enviado de Trump.

Según el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, "los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes" pero desmintió haber recibido ningún ultimátum por parte de Trump.

