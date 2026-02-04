El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó en una entrevista que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.

"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Minneapolis.

"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó em mandatario estadounidense.

