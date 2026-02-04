Más Información
Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp
AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno
Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles
Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó en una entrevista que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.
"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Minneapolis.
"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó em mandatario estadounidense.
Lee también ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica en Florida; autoridades locales participaron en operativo
Juez dictamina no deportar a latino acusado de ordenar asesinato de Gregory Bovino, jefe migratorio de EU; el hombre fue absuelto
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]