ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Detienen en Tlaxcala a exalcalde de Cuautempan, Puebla; se encontraba prófugo de la justicia

Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó en una entrevista que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por agentes federales durante redadas en .

"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Minneapolis.

"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó em mandatario estadounidense.

