Más Información

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo

Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo

Detienen al papá de “El Tortas” durante cateo en la colonia Guerrero; aseguran droga y armas

Detienen al papá de “El Tortas” durante cateo en la colonia Guerrero; aseguran droga y armas

Miami.- Un juez federal de Indiana ordenó a la Administración Trump que detenga la deportación de Juan Espinoza Martínez, quien fue absuelto el mes pasado de supuestamente ofrecer 10 mil dólares por el asesinato del comandante de la de Estados Unidos, Gregory Bovino.

El juez James Hanlon dijo en su dictamen que es probable que el acusado tenga derecho a una audiencia de fianza que podría conducir a su liberación en los próximos días.

El comandante Bovino ha sido la figura principal de la campaña de inmigración lanzada por la Administración Trump en varios estados demócratas, entre ellos Illinois el año pasado, con la polémica "Operación Midway Blitz".

Lee también

Absuelven a latino acusado de ordenar asesinato de Gregory Bovino

Espinoza Martínez ha estado bajo custodia federal desde su arresto a comienzo de octubre, por cargos de asesinato por encargo.

Un jurado federal lo absolvió el 22 de enero, tras deliberar solamente tres horas, tras un juicio breve en un tribunal federal de Chicago, aunque fue puesto de inmediato bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) habían acusado a Espinoza Martínez de ser miembro de alto rango de la pandilla Latin Kings y de estar en el país ilegalmente. La acusación de pandillero no fue considerada en el juicio.

Sus abogados presentaron una petición en el Distrito Sur de Indiana impugnando la detención en el Centro de Justicia del Condado de Clay, en Brazil, Indiana.

Lee también

El juez Hanlon escribió en su dictamen que el "peso" de la autoridad legal respalda la posición de Espinoza Martínez de que "tiene derecho, como mínimo, a una audiencia de fianza y no está sujeto a detención obligatoria".

El juez ordenó a la Administración Trump que no traslade a Espinoza Martínez "fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos", ni siquiera fuera del Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, compuesto por Illinois, Indiana y Wisconsin.

Hanlon también ordenó a las autoridades federales que respondieran a la petición de Espinoza Martínez antes del próximo viernes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: recibe $9,582 pesos al mes. Foto: Especial / JCF

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: así puedes recibir $9,582 pesos al mes

Embajada de Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Me negaron la visa por ‘falta de lazos’: el error que miles cometen sin saberlo (y cómo evitarlo)

La visa H-1B para trabajadores temporales

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? El registro para visas H‑1B 2027 arranca el 4 de marzo

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Cuántos días de espera hay para renovar la visa americana de turista sin entrevista? (2026)

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos. Foto: Especial

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos