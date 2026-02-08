Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Un nuevo hogar para monos araña

Un nuevo hogar para monos araña

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Nueva Delhi. La oficina del negó este domingo de forma “inequívoca” y rotunda cualquier vínculo entre el líder espiritual tibetano y el fallecido magnate , después de que su nombre fuera mencionado en más de un centenar de ocasiones en los archivos judiciales recientemente desclasificados en Estados Unidos.

“Algunos informes recientes de los medios y publicaciones en redes en relación con los '' están intentando vincular a Su Santidad con Jeffrey Epstein. Podemos confirmar de forma inequívoca que Su Santidad nunca ha conocido a Epstein ni ha autorizado ningún encuentro o interacción con él por parte de nadie en su nombre”, señaló el comunicado oficial.

La reacción de la oficina de Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalái Lama, se produce tras la desclasificación de registros federales en Estados Unidos, en los que el entorno administrativo del líder tibetano aparece citado en más de 150 ocasiones, según ha podido comprobar EFE.

Lee también

Los documentos desclasificados revelan que en 2012 se presupuestó explícitamente un millón de dólares para renovar una vivienda destinada específicamente al alojamiento del líder tibetano y una comitiva de 15 personas durante dos semanas.

Asimismo, los archivos describen el uso de de la red de Epstein para traslados de Su Santidad ese mismo año y eventos en los que el magnate decía ir a verlo.

Un correo de octubre de 2012 enviado por el propio Epstein refuerza este vínculo logístico: “Te dije hace casi un mes en la isla que el Dalái Ñama vendría y quiero ir allí para verlo”, escribió el magnate a un colaborador, confirmando su seguimiento personal de la visita.

Lee también

Años después, en 2015, Epstein insistía en correos internos en que estaba “trabajando” para atraer al a cenas privadas, asegurando a sus socios que sus contactos académicos podían “conseguir al dalái lama”.

Sin embargo, EFE ha podido constatar que más de 130 de estas menciones corresponden a referencias genéricas, como artículos de prensa, enseñanzas budistas o listados de personalidades internacionales que el magnate coleccionaba en sus archivos.

La simple mención del nombre de una persona en los no implica que esa persona cometió un acto reprensible.

Lee también

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar los servicios de una menor para prostitución y se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos