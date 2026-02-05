Más Información
El Foro Económico Mundial (FEM), organizador de la cumbre de Davos, Suiza, anunció que realizará una revisión independiente de las interacciones de su director ejecutivo con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
El exministro de Relaciones Exteriores noruego, Borge Brende, de 60 años, preside desde 2017 el Foro, que organiza la reunión anual de los superricos y poderosos en la estación de esquí suiza de Davos.
"El FEM busca aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS", informó el foro. G
"A la luz de estas interacciones, la junta directiva solicitó al comité de auditoría y riesgos que investigara el tema, el cual posteriormente decidió iniciar una revisión independiente".
Lee también Instituto Nobel espera explicación de exdirectivo sobre relación con Epstein; habría pedio ayuda económica para comprar departamento
La organización con sede en Ginebra afirmó que Brende continuaría desempeñando sus funciones en el FEM, sin participar en el proceso de revisión.
Nombre del director ejecutivo del Foro de Davos aparece en archivos Epstein
Brende fue mencionado más de 60 veces en los millones de nuevos documentos de Epstein publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pero aparecer en los archivos de Epstein publicados no implica en sí mismo ninguna irregularidad.
Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Posteriormente enfrentaba a cargos de tráfico sexual cuando se suicidó en la cárcel en 2019.
Lee también Foto del expríncipe Andrés con Virginia Giuffre es verdadera, revela correo de Maxwell; hermanos de Giuffre se sienten reivindicados
Brende declaró en un comunicado que, durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen cenara con él junto con otros líderes, además de "alguien que me presentaron como un inversor estadounidense, Jeffrey Epstein".
Brende dijo que "desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein" pero reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre su historial y lamentó no haberlo.
Primer ministro británico pide perdón por nombrar a Mandelson, ligado a Epstein, como embajador en EU; descarta dimitir
