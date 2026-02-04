Más Información
EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados
Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas
México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025
AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno
Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad
Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena
Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX
El Instituto Nobel Noruego afirmó que espera una explicación de un expresidente del comité encargado de otorgar el Nobel de la Paz, el exprimer ministro Thorbjorn Jagland, sobre la compensación económica que habría recibido del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
"Si se demuestra que Thorbjorn Jagland recibió importantes beneficios económicos de Jeffrey Epstein mientras era miembro del Comité Nobel, ello sería contrario a nuestro código ético", declaró el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, en rueda de prensa.
Sin embargo el director afirmó que no quería prejuzgar a Jagland y que este último aún no ha proporcionado una explicación detallada de su relación con el delincuente sexual convicto.
Lee también Archivos Epstein: revelan imágenes después de que hallaron muerto al financista en su celda
"Nos interesará leer y considerar seriamente la versión del propio Thorbjorn Jagland", afirmó.
Jagland dirigió el comité que otorga el Nobel de la Paz entre enero de 2009 y marzo de 2015. También fue primer ministro de Noruega en 1996 y 1997.
El diario noruego VG, citando documentos revelados en Estados Unidos la semana pasada, indicó que Jagland habría solicitado ayuda financiera a Epstein para comprar un apartamento.
Archivos Epstein: Bill Gates habla tras señalamientos y admite reuniones con el delincuente sexual; niega haber contraído una ETS
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]