El Instituto Nobel Noruego afirmó que espera una explicación de un expresidente del comité encargado de otorgar el Nobel de la Paz, el exprimer ministro Thorbjorn Jagland, sobre la compensación económica que habría recibido del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Si se demuestra que Thorbjorn Jagland recibió importantes beneficios económicos de Jeffrey Epstein mientras era miembro del Comité Nobel, ello sería contrario a nuestro código ético", declaró el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, en rueda de prensa.

Sin embargo el director afirmó que no quería prejuzgar a Jagland y que este último aún no ha proporcionado una explicación detallada de su relación con el delincuente sexual convicto.

"Nos interesará leer y considerar seriamente la versión del propio Thorbjorn Jagland", afirmó.

Jagland dirigió el comité que otorga el Nobel de la Paz entre enero de 2009 y marzo de 2015. También fue primer ministro de Noruega en 1996 y 1997.

El diario noruego VG, citando documentos revelados en Estados Unidos la semana pasada, indicó que Jagland habría solicitado ayuda financiera a Epstein para comprar un apartamento.

