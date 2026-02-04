Más Información

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

En el último año, el caso de ha tomado gran relevancia a nivel mundial por las implicaciones de figuras de la realeza, políticos y celebridades, entre ellos el magnate , quien lamentó haber estado en contacto con el delincuente sexual convicto e incluso negó haber contraído una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) de “chicas rusas”.

De acuerdo con el medio Newsweek, un vocero de Gates negó las afirmaciones surgidas de los recientemente publicados, donde se revela que presuntamente contrajo una enfermedad de y las calificó como "absolutamente absurdas y completamente falsas"; sin embargo, admitió que el fundador de Microsoft asistió a algunas reuniones con Epstein.

En una entrevista con el medio 9 News, Bill Gates reveló que él y el delincuente sexual convicto se conocieron en 2011 y tuvieron varias cenas juntos, pero aseguró que se arrepiente y se disculpa por cada minuto que pasó con el exfinancista.

Los documentos parecen mostrar borradores de mensajes en la cuenta de correo electrónico de Epstein alegando que Gates lo había utilizado para organizar citas con mujeres y contrajo una infección de transmisión sexual.

Lee también

La divulgación de nuevos archivos del Departamento de Justicia vuelve a poner a Gates bajo escrutinio. (03/02/26) Foto; Redes sociales
La divulgación de nuevos archivos del Departamento de Justicia vuelve a poner a Gates bajo escrutinio. (03/02/26) Foto; Redes sociales

Pasar tiempo con Jeffrey Epstein fue una tontería: Bill Gates

De acuerdo con la entrevista de 9 News, Gates mencionó que pasar tiempo con Epstein "fue una tontería", y que es "una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido".

Agregó que "el enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud mundial. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida", dijo.

En la entrevista se revela que se conocieron en 2011 y durante aproximadamente tres años tuvieron varias cenas juntos, pero presuntamente nunca visitó su isla ni tuvo relaciones con mujeres. Sin embargo, se arrepiente de haberlo conocido.

“Cuanto más salga a la luz, más claro quedará que, si bien el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”, reveló Gates para 9 News.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: recibe $9,582 pesos al mes. Foto: Especial / JCF

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: así puedes recibir $9,582 pesos al mes

Embajada de Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Me negaron la visa por ‘falta de lazos’: el error que miles cometen sin saberlo (y cómo evitarlo)

La visa H-1B para trabajadores temporales

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? El registro para visas H‑1B 2027 arranca el 4 de marzo

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Cuántos días de espera hay para renovar la visa americana de turista sin entrevista? (2026)

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos. Foto: Especial

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos