Luego de que el viernes el Departamento de Justicia difundiera 3 millones de documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, se informó que incluían imágenes después de que lo hallaran muerto.

El Departamento de Justicia estadounidense pide confirmar una mayoría de edad, puesto que se muestran imágenes sensibles.

En un documento se aclara que Jeffrey Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 por tráfico sexual en Nueva York, reportó Univision.

Revelan nuevas imágenes después de que hallaron muerto al exfinancista, Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión. Foto: AP

Epstein fue hallado sin vida en su celda en agosto de 2019. En documentos se detallan análisis sicológicos y cómo fue que encontraron a Epstein dentro de su celda, le brindaron asistencia médica y confirmaron su muerte.

Hay imágenes de dónde se encontraba detenido, así como el exterior e interior de su celda.

Se ve que le practican primeros auxilios; sin embargo, las imágenes más adelante lo muestran sin vida.

En los documentos hay una lista del diagnóstico final luego de determinar la causa de muerte.

