El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron los medios estatales de Beijing sin ofrecer detalles.

La llamada se produjo poco después de que Xi hablara por videoconferencia con el líder ruso, Vladimir Putin, durante la cual ambos países elogiaron sus relaciones "estabilizadoras" en un contexto internacional turbulento.

Lee también Putin y Xi Jinping defienden cooperación con Venezuela y Cuba; mantienen colaboración pese a presiones de EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc