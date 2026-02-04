Más Información
“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX
Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad
Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron los medios estatales de Beijing sin ofrecer detalles.
La llamada se produjo poco después de que Xi hablara por videoconferencia con el líder ruso, Vladimir Putin, durante la cual ambos países elogiaron sus relaciones "estabilizadoras" en un contexto internacional turbulento.
