Más Información

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

PRI se deslinda del "Compa Güero", presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa; “No está afiliado al partido”

PRI se deslinda del "Compa Güero", presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa; “No está afiliado al partido”

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

Desaparece familia en Petatlán, Guerrero; elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se unen a la búsqueda

Desaparece familia en Petatlán, Guerrero; elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se unen a la búsqueda

Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, apostaron por mantener la cooperación con pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

"Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países", aseveró en una rueda de prensa telefónica.

Según Ushakov, Putin y Xi también "dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán", y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el pasado 30 de enero.

Lee también

Rusia y China rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba. Foto: EFE
Rusia y China rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba. Foto: EFE

Tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos, que detuvo a principios de año al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear.

Rusia y China, al contrario, rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba, sino las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla.

Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas, tras el envío por parte del presidente de Estados Unidos, , de fuerzas navales a aguas cercanas a Irán para presionar a la nación persa.

Rusia y China coinciden sobre Junta de la Paz de Trump; abogan por “cooperación equitativa"

Las posturas de Rusia y China acerca de la Junta de la Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, “prácticamente coinciden”, informó este miércoles el Kremlin.

“Naturalmente, Vladímir Putin y Xi Jinping intercambiaron opiniones sobre sus relaciones con Estados Unidos. Nuestros enfoques también aquí prácticamente coinciden y eso se refleja en la valoración de la iniciativa del presidente de EU sobre la creación de la Junta de la Paz”, dijo Ushakov.

Agregó que Rusia y China abogan por “una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa sobre la base de los principios del derecho internacional y la carta de la ONU”.

China ha insistido reiteradamente en la centralidad de la ONU frente a nuevas iniciativas de gobernanza internacional impulsadas desde Washington, como la llamada Junta de la Paz, que expertos y analistas interpretan como un intento de erosionar el papel del organismo multilateral.

Hace dos semanas, Beijing confirmó la recepción de una invitación para formar parte de la Junta de la Paz, pero no especificó si la aceptaba, mientras que Moscú también confirmó la invitación y manifestó su disposición a donar a la nueva estructura mil millones de dólares de sus fondos congelados en Occidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: recibe $9,582 pesos al mes. Foto: Especial / JCF

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: así puedes recibir $9,582 pesos al mes

Embajada de Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Me negaron la visa por ‘falta de lazos’: el error que miles cometen sin saberlo (y cómo evitarlo)

La visa H-1B para trabajadores temporales

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? El registro para visas H‑1B 2027 arranca el 4 de marzo

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Cuántos días de espera hay para renovar la visa americana de turista sin entrevista? (2026)

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos. Foto: Especial

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos