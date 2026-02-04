Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, apostaron por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

"Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países", aseveró en una rueda de prensa telefónica.

Según Ushakov, Putin y Xi también "dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán", y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el pasado 30 de enero.

Tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos, que detuvo a principios de año al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear.

Rusia y China, al contrario, rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba, sino las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla.

Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas, tras el envío por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fuerzas navales a aguas cercanas a Irán para presionar a la nación persa.

Rusia y China coinciden sobre Junta de la Paz de Trump; abogan por “cooperación equitativa"

Las posturas de Rusia y China acerca de la Junta de la Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, “prácticamente coinciden”, informó este miércoles el Kremlin.

“Naturalmente, Vladímir Putin y Xi Jinping intercambiaron opiniones sobre sus relaciones con Estados Unidos. Nuestros enfoques también aquí prácticamente coinciden y eso se refleja en la valoración de la iniciativa del presidente de EU sobre la creación de la Junta de la Paz”, dijo Ushakov.

Agregó que Rusia y China abogan por “una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa sobre la base de los principios del derecho internacional y la carta de la ONU”.

China ha insistido reiteradamente en la centralidad de la ONU frente a nuevas iniciativas de gobernanza internacional impulsadas desde Washington, como la llamada Junta de la Paz, que expertos y analistas interpretan como un intento de erosionar el papel del organismo multilateral.

Hace dos semanas, Beijing confirmó la recepción de una invitación para formar parte de la Junta de la Paz, pero no especificó si la aceptaba, mientras que Moscú también confirmó la invitación y manifestó su disposición a donar a la nueva estructura mil millones de dólares de sus fondos congelados en Occidente.

