Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

El advirtió a Estados Unidos que el mundo será "más peligroso" cuando expire START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias.

"Literalmente, dentro de poco el mundo estará, seguramente, en una situación más peligrosa en comparación con lo que había hasta ahora", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov recordó que "sobre la mesa aún sigue la iniciativa rusa" presentada en septiembre de 2025 por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, sobre una prolongación por un año de los límites contemplados por el tratado.

"Seguimos sin recibir respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa", apuntó.

Lee también

El portavoz subrayó que el hecho de que no exista un documento que limite el armamento ofensivo de ambas potencias y controle sus arsenales es "muy malo para la seguridad en todo el mundo, para la seguridad estratégica".

En cuanto a intención de la Casa Blanca de que China forme parte de un futuro tratado de desarme estratégico, recordó que Pekín se opone a ello, al tiempo que recordó que, por su parte, Moscú quiere que también figuren dos aliados de EE.UU.: Francia y el Reino Unido.

Rusia, preparada para un mundo de arsenales nucleares ilimitados

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, dijo que Rusia está preparada para un mundo sin límites para los arsenales nucleares, aunque admitió que "el hecho es que estamos perdiendo elementos estabilizadores del orden anterior".

"Este es un momento nuevo, una nueva realidad. Estamos preparados para ello. Calculábamos, suponíamos que esto podía ocurrir. No hay nada extraordinario y tampoco vemos motivos para crear algún tipo de drama", señaló durante un viaje a China.

Lee también

Además, descartó que Rusia vaya a presentar "alguna clase de protesta o realizar una declaración" debido a la negativa de EE.UU. de responder a la propuesta de Putin.

"Ellos han tenido mucho tiempo para pensárselo. La ausencia de una respuesta es también una respuesta", explicó.

A partir de ahora, subrayó, Moscú diseñará una nueva política que estará centrada, "ni más ni menos, en la necesidad de garantizar de manera fiable la seguridad" de Rusia.

El Kremlin ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmar un nuevo tratado de desarme nuclear será un proceso "largo y difícil".

También recordó la postura expresada por Trump en su reciente entrevista con el New York Times: "¿Que expira el documento? Haremos uno nuevo, que será aún mejor".

Lee también

Debido al apoyo militar de EU a Ucrania, Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de mil 550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte