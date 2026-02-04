Moscú.- El Kremlin aseguró que está abierto a futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica una vez expire este jueves el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos.

"Seguimos abiertos a la búsqueda de vías negociadoras para garantizar la estabilidad estratégica", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso el pasado 22 de septiembre a su colega estadounidense, Donald Trump, prolongar "un año" los límites contemplados por el tratado "en calidad de autolimitaciones voluntarias", pero que no recibieron respuesta oficial de los estadounidenses.

"Putin ha subrayado que, en esta situación, actuaremos de manera equilibrada y responsable, sobre la base de un análisis detallado sobre la situación en el terreno de la seguridad", añadió Ushakov.

El Kremlin ha advertido a Trump, quien ha expresado su deseo de que China se sume a las futuras negociaciones de desarme estratégico, que firmar un nuevo tratado será un proceso "largo y difícil".

Moscú también recordó la postura expresada por Trump en su reciente entrevista con el New York Times: "¿Que expira el documento? (Pues) Haremos uno nuevo, que será aún mejor".

China se opone a sumarse a un futuro START con el argumento de que su arsenal es diez veces menor que el ruso y estadounidense, postura que el Kremlin apoya.

Precisamente, Putin y el líder chino, Xi Jinping, abordaron la cooperación estratégica el miércoles, durante una videoconferencia.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de mil 550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. Foto: Archivo / Agencias

STAR III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y EU

Debido al apoyo militar de EU a Ucrania, Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.

Se acaba el tiempo para salvar último tratado de desarme nuclear

A los presidentes de Rusia y EU se les acaba el tiempo para salvar el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias.

La expiración del Tratado de Reducción de Armamento Estratégico dejará al mundo sin sistema de control de armamento nuclear por primera vez desde 1972, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el SALT.

Los expertos de ambos bandos temen, dado el antagonismo entre Rusia y Occidente provocado por la guerra en Ucrania, que el planeta regrese a la situación de inestabilidad estratégica que condujo a la Crisis de Cuba (1961), en la que el mundo estuvo "a un minuto" de la Tercera Guerra Mundial.

Trump no responde a la propuesta de Putin

Ante la negativa de EU a negociar, Putin propuso en septiembre de 2025 prolongar por un año los límites contemplados por el tratado: un máximo de 1.550 cabezas nucleares, 700 misiles balísticos y 800 sistemas de lanzamiento para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Putin calificó de paso "erróneo" y "corto de miras" desde "muchos puntos de vista" una posible renuncia definitiva de EU al tratado.

En realidad, Trump, que se mostró reacio desde su retorno a la Casa Blanca a firmar un nuevo START -considerado el tratado de desarme más amplio jamás firmado- sin la participación de China, nunca aceptó la supuesta rama de olivo rusa.

Trump no puede salvar el START III propiamente dicho -su antecesor, Joe Biden, lo prolongó dos días antes de su expiración el 3 de febrero de 2021-, ya que el tratado no admite más extensiones, pero sí mantener la estabilidad estratégica justo cuando el mundo vive una nueva era de rearme.

Descontrol nuclear

Poco importa que el Kremlin advirtiera a Trump que la firma de un nuevo tratado de desarme será un proceso "largo" y "difícil".

Y es que tanto China, que tiene en torno al 10% del potencial de disuasión nuclear de rusos y estadounidenses, como Francia y el Reino Unido, se oponen a firmar un futuro tratado de reducción de armas estratégicas.

Precisamente, Putin habló el miércoles por videoconferencia con el líder chino, Xi Jinping, conversación durante la que aseguró que "en el marco de las crecientes turbulencias en el mundo, la cooperación en política exterior entre Moscú y Beijing sigue siendo un importante factor estabilizador".

Los expertos temen que Rusia y EU, que cumplieron con los límites impuestos por el START el 5 de febrero de 2018, dupliquen en los próximos meses el despliegue de cabezas nucleares.

"A no ser que ambos países acuerden mantener los límites de sus fuerzas, el mundo entrará en una fase de potencialmente incontenible escalada nuclear, que será más compleja que la carrera armamentista de la Guerra Fría dadas las dinámicas de la expansión nuclear de China y las desestabilizadoras tecnologías emergentes", advierte la organización estadounidense Nuclear Threat Initiative.

Según fuentes estadounidenses, ambas potencias cuentan con 5 mil 459 (Rusia) y 5 mil 177 (EU) cabezas nucleares, respectivamente, aproximadamente el 87% del total mundial, pero seis veces menos que antes de la firma del primer START en julio de 1991, en el ocaso de la Guerra Fría.

"No quiero decir que esto signifique (...) que vaya a empezar una guerra nuclear. Pero, de todas formas, esto debe ponernos en alerta (...) Cuando existe un acuerdo así, hay confianza. Y cuando no lo hay, significa que la confianza ha desaparecido (...) Es mejor que no haya ningún START IV que un acuerdo que encubra la desconfianza mutua y provoque una carrera armamentista en otros países", dijo Medvédev.

Las cartas boca arriba

Los críticos del tratado recuerdan que Putin ya suspendió la aplicación del acuerdo, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, debido al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.

Por ello, en realidad, los especialistas occidentales no pueden inspeccionar las instalaciones rusas desde hace casi dos años, justo cuando Moscú ha desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que ha habilitado los viejos silos soviéticos.

Además, aducen sus detractores, Rusia ha realizado en los últimos ensayos con armamento de nueva generación que no está limitado por el START III.

Es el caso del sumergible atómico no tripulado Poseidón; del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevéstnik y del misil balístico hipersónico Oréshnik, empleado ya en Ucrania.EFE

